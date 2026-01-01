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Мелодии, что стали ближе
Киноафиша Мелодии, что стали ближе

Мелодии, что стали ближе

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О концерте

Мелодии, что стали ближе: фортепианный вечер Георгия Маргалиташвили

Приглашаем вас на уникальный фортепианный вечер Георгия Маргалиташвили, лауреата международных конкурсов. В программе вечера прозвучат мелодии, которые близки каждому, создавая теплую и уютную атмосферу для всех зрителей.

Об исполнителе

Георгий Маргалиташвили — талантливый пианист, известный своим выразительным исполнением и глубоким пониманием музыкального материала. Его репертуар охватывает как классические, так и современные произведения, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Что вас ждет

В ходе вечера зрители смогут насладиться как известными произведениями, так и необычными интерпретациями, которые подчеркивают индивидуальность исполнителя. Музыка будет звучать в живописном исполнении, погружая присутствующих в мир эмоций и чувств.

Рекомендации для зрителей

Рекомендуем заранее забронировать билеты, так как интерес к этому событию высок. Не забудьте обратить внимание на то, что вечер пройдет в камерной обстановке, что позволит каждому зрителю почувствовать близость к музыке и исполнителю.

Приходите и насладитесь магией музыки вместе с Георгией Маргалиташвили!

Купить билет на концерт Мелодии, что стали ближе

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