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Мелодии абрикосового дерева
Киноафиша Мелодии абрикосового дерева

Мелодии абрикосового дерева

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 80 Music Night Кроссовер, Этно Программа В программе произведения Хачатуряна, Мнацаканяна, Бабаджаняна, Аветисяна, армянские народные мелодии, песни и танцы Шесть инструментов и четыре музыканта наполнят вечер чарующей атмосферой ночного Еревана. Народные песни и танцы с неповторимым звучанием дудука, шви и зурны вознесут на вершину Арарата, а проникновенное пение Эгине Барсегян согреет теплом южного солнца. Участники Арутюнян Вардан (дудук) Барсегян Эгине (фортепиано, вокал) Амирбекян Левон (бас-гитара) Мартиросян Сергей (ударные)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
20:00 от 2000 ₽

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