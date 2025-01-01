Мелодии абрикосового дерева

Входит в Абонемент 80 Music Night Кроссовер, Этно Программа В программе произведения Хачатуряна, Мнацаканяна, Бабаджаняна, Аветисяна, армянские народные мелодии, песни и танцы Шесть инструментов и четыре музыканта наполнят вечер чарующей атмосферой ночного Еревана. Народные песни и танцы с неповторимым звучанием дудука, шви и зурны вознесут на вершину Арарата, а проникновенное пение Эгине Барсегян согреет теплом южного солнца. Участники Арутюнян Вардан (дудук) Барсегян Эгине (фортепиано, вокал) Амирбекян Левон (бас-гитара) Мартиросян Сергей (ударные)