Спектакль Мелочи жизни

Чеховские мелочи жизни в театре

В Доме Актера (г. Екатеринбург) пройдет спектакль, в котором герои Чехова становятся обычными людьми, живущими повседневной жизнью. События, описанные в его произведениях, не представляют собой чего-то глобального, а, наоборот, являются мелочами, в которых зритель может узнать себя.

Острый взгляд Чехова на людские пороки и ничтожные устремления вызывает смех, который помогает бороться с недостатками человеческой природы. Четыре актера воплотят на сцене всех персонажей восьми произведений писателя, при этом каждый рассказ будет сопровождаться предысторией, озвученной самим автором.

В спектакле зрители смогут насладиться такими рассказами А. П. Чехова, как «Невидимые миру слезы», «Неудача», «Размазня», «Толстый и тонкий», а также мини-пьесой «Юбилей». Шаржевый стиль, с которым Чехов обличает человеческие пороки, сделает его творчество близким и понятным каждому, кто ценит черный юмор и глубокие размышления о природе человека.

Спектакль особенно понравится тем зрителям, кто любит смотреть на жизнь через призму иронии и сатиры, что, безусловно, является визитной карточкой Чехова.