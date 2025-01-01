Юбилейный тур Мельницы

2024 год станет особенным для поклонников группы «Мельница» — коллектив отмечает 25-летие творческой деятельности. Это не просто важная дата для музыкантов, но и долгожданный праздник для всех их слушателей.

Тур в честь 25-летия группы

Группа подготовила специальную программу, которая объединит главные хиты за все годы существования и особенные «песни про зиму». Зима — любимое время года солистки Хелависы, и ее вдохновение нашло отражение в музыке коллектива.

Рождественское настроение

Юбилейное шоу также совпадет с Рождеством, создавая праздничную атмосферу. Ожидайте музыкальные сюрпризы и теплую встречу с любимыми композициями, которые наполнят зал волшебством зимнего сезона и многолетней творческой энергией «Мельницы».

Присоединяйтесь к большому юбилею и насладитесь музыкальной магией!