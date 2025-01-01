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Мельница
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Мельница

Фэнтези-фолк с женским вокалом 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур Мельницы

2024 год станет особенным для поклонников группы «Мельница» — коллектив отмечает 25-летие творческой деятельности. Это не просто важная дата для музыкантов, но и долгожданный праздник для всех их слушателей.

Тур в честь 25-летия группы

Группа подготовила специальную программу, которая объединит главные хиты за все годы существования и особенные «песни про зиму». Зима — любимое время года солистки Хелависы, и ее вдохновение нашло отражение в музыке коллектива.

Рождественское настроение

Юбилейное шоу также совпадет с Рождеством, создавая праздничную атмосферу. Ожидайте музыкальные сюрпризы и теплую встречу с любимыми композициями, которые наполнят зал волшебством зимнего сезона и многолетней творческой энергией «Мельницы».

Присоединяйтесь к большому юбилею и насладитесь музыкальной магией!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2000 ₽
Самара, 13 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2100 ₽
Уфа, 14 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 24 ноября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Омск, 27 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 2200 ₽

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