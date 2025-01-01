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Мельница

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О концерте/спектакле

Новая программа «Крапива» от группы «Мельница» в Краснодаре

Группа «Мельница» готовит для своих поклонников удивительный сюрприз — новую концертную программу «Крапива». Тур стартует осенью 2025 года и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Что ждать от программы

На концертах большого тура прозвучат не только главные хиты группы, но и три совершенно новых песни. Хелависа, вокалистка группы, делится: «Новая программа “Крапива” является логичным переходом от “Символа Солнца” к будущему альбому, о котором даже мы сами ещё не знаем, каким он получится». В этом контексте в музыке группы появились новые элементы, такие как львы и лебеди, но традиционные джиги также остались в репертуаре.

Юбилей альбома «Алхимия»

Особое внимание в треклисте новой концертной программы займут песни из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет. Это не только повод вспомнить о старых любимцах, но и возможность услышать их в новом звучании.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Ждем вас на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

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