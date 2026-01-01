Мельница. Тур «Крапива»

Мельница представляет новую программу «Крапива»

Группа «Мельница» готовит большую программу «Крапива» в рамках предстоящего тура. Концерты обещают удивить не только главными хитами коллектива, но и тремя новыми песнями.

Хелависа, лидер группы, поделилась: «Новая программа «Крапива» является логичным переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому, о котором даже мы сами ещё не знаем, каким он получится. В мельничной фауне появились львы и лебеди, в музыке остались элементы традиционных джиг.»

Особое внимание в программе уделено композициям из альбома «Алхимия», который этой осенью отмечает свой 10-летний юбилей. Это даст фанатам возможность вспомнить полюбившиеся мелодии и насладиться обновленными интерпретациями.

Концерты группы «Мельница» непременно понравятся поклонникам музыки, а также всем любителям сложных мелодий с национальными мотивами. Ожидайте незабываемое музыкальное событие!

Не пропустите новые концерты и место в сердце музыки «Мельницы»! До встречи на концертах!