Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мельница. Тур «Крапива»
Киноафиша Мельница. Тур «Крапива»

Мельница. Тур «Крапива»

6+
Возраст 6+

О концерте

Мельница представляет новую программу «Крапива»

Группа «Мельница» готовит большую программу «Крапива» в рамках предстоящего тура. Концерты обещают удивить не только главными хитами коллектива, но и тремя новыми песнями.

Хелависа, лидер группы, поделилась: «Новая программа «Крапива» является логичным переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому, о котором даже мы сами ещё не знаем, каким он получится. В мельничной фауне появились львы и лебеди, в музыке остались элементы традиционных джиг.»

Особое внимание в программе уделено композициям из альбома «Алхимия», который этой осенью отмечает свой 10-летний юбилей. Это даст фанатам возможность вспомнить полюбившиеся мелодии и насладиться обновленными интерпретациями.

Концерты группы «Мельница» непременно понравятся поклонникам музыки, а также всем любителям сложных мелодий с национальными мотивами. Ожидайте незабываемое музыкальное событие!

Не пропустите новые концерты и место в сердце музыки «Мельницы»! До встречи на концертах!

Купить билет на концерт Мельница. Тур «Крапива»

Помощь с билетами
В других городах
Май
24 мая воскресенье
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Вечера с симфоническим оркестром
12+
Классическая музыка
Вечера с симфоническим оркестром
25 апреля в 18:00 Концертный зал им. Каца
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
4 июня в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Jamik
16+
Хип-хоп
Jamik
5 апреля в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше