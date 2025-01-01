Мельница. Крапива. Рождество

Мельница представляет новую программу «Крапива»

Осенью 2025 года группа «Мельница» отправляется в большой тур с новой программой «Крапива». На концертах прозвучат не только любимые хиты, но и три новых трека, которые удивят поклонников.

Переход к новому альбому

Хелависа, вокалистка группы, отмечает, что программа «Крапива» является логичным продолжением предыдущей работы «Символ Солнца». «Мы сами не знаем, каким получится наш будущий альбом, но уверены, что новые песни откроют перед зрителями новые горизонты», – делится она.

Особые песни из «Алхимии»

В программе особое место займут композиции из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет. Этот альбом стал знаковым для группы и до сих пор любим поклонниками.

Интересные факты о программе

В новой музыкальной фауне «Мельницы» появились львы и лебеди, а в звучании сохранились элементы традиционных джиг. Это придаёт программе уникальность и запоминаемость.

Не упустите возможность стать частью этого восхитительного музыкального путешествия! До встречи на концертах!