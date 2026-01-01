Оповещения от Киноафиши
Мельница-2026
12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Программа «Крапива» от группы Мельница

Группа Мельница готовит новый концертный тур с актуальной программой «Крапива». Это выступление обещает стать настоящим событием для поклонников, ведь на сцене прозвучат не только известные хиты, но и три новых трека.

Хелависа, солистка группы, отмечает, что «Новая программа «Крапива» является логичным переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому, о котором даже мы сами пока не знаем, каким он получится». В новой программе также появятся музыкальные элементы, связанные с традиционными джигами, а в тексте — неожиданные образы львов и лебедей.

Особое место в треклисте займут композиции из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполнится 10 лет. Это не только дань уважения прошедшему, но и возможность вновь насладиться проверенной временем музыкой в новом исполнении.

Не упустите шанс встретиться с любимой группой на концертах. Ждём вас на «Крапиве»!

Март
31 марта вторник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1600 ₽

Фотографии

Мельница-2026 Мельница-2026 Мельница-2026 Мельница-2026 Мельница-2026 Мельница-2026

