Мелкий бес
Киноафиша Мелкий бес

Спектакль Мелкий бес

Постановка
Красноярский театр кукол 18+
Продолжительность 95 минут
Возраст 18+

О спектакле

Мелкий бес: сцены из провинциальной жизни. Кукольная постановка для взрослых

Спектакль «Мелкий бес» представляет собой остроумное отражение мрачной действительности. Эта история полна смешных моментов, несмотря на всю свою безысходность. Язык персонажей, наполненный смачной и изобретательной речью, создает комические ситуации, в которых мелочные мысли и ограниченные взгляды становятся источником смеха. Смешное здесь обостряет ужасы повседневной жизни и помогает зрителю найти те «рецепты», которые могут облегчить восприятие текущей реальности.

В спектакле активно используются куклы различных систем и размеров, а также разнообразные костюмы. Каждый новый персонаж и эпизод становятся настоящей неожиданностью для зрителя. Образный язык театра кукол подчеркивает глубокую психологию литературного материала, открывая новые грани известных тем.

В других городах
Март
Апрель
12 марта четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽
13 марта пятница
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽
16 апреля четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽
17 апреля пятница
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽

