Мелкий бес: сцены из провинциальной жизни. Кукольная постановка для взрослых

Спектакль «Мелкий бес» представляет собой остроумное отражение мрачной действительности. Эта история полна смешных моментов, несмотря на всю свою безысходность. Язык персонажей, наполненный смачной и изобретательной речью, создает комические ситуации, в которых мелочные мысли и ограниченные взгляды становятся источником смеха. Смешное здесь обостряет ужасы повседневной жизни и помогает зрителю найти те «рецепты», которые могут облегчить восприятие текущей реальности.

В спектакле активно используются куклы различных систем и размеров, а также разнообразные костюмы. Каждый новый персонаж и эпизод становятся настоящей неожиданностью для зрителя. Образный язык театра кукол подчеркивает глубокую психологию литературного материала, открывая новые грани известных тем.