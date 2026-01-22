Спектакль «Меланхолия» Анастасии Паутовой: размышления о человеческой свете и тьме

В новом спектакле «Меланхолия», режиссёр Анастасия Паутова и продюсер Алина Мустафаева приглашают зрителей к размышлениям о человеческой хрупкости и внутренних пределах. Эта работа осуществляется в уникальном пространстве Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, что добавляет особой глубины к исследованию границ человеческой природы.

Спектакль по сценарию Ларса фон Триера

«Меланхолия» — это не просто постановка. Это возможность задать важные вопросы о том, что действительно имеет значение в нашей жизни. За что мы цепляемся, несмотря на приближающуюся катастрофу? Что подошло к концу и о чем стоит отпустить?

Анастасия Паутова, выпускница режиссёрского курса Льва Эренбурга, ранее прославилась своим дебютом на театральной сцене с хитовым спектаклем «Мать» по тексту британского драматурга Марка Равенхилла. Этот спектакль собрал полные залы в Петербурге и Москве и стал настоящим хитом сезона. И теперь она готовит новое высказывание через «Меланхолию».

Инновационный подход

В своей новой работе Настя обращается к сценарию «Меланхолии» Ларса фон Триера — мрачной экзистенциальной драме, исследующей фундаментальные вопросы боли существования. Как отмечает режиссёр, «это возможность поговорить о человеческой хрупкости и внутреннем пределе, используя пространство, которое усиливает каждый смысл». Специально для анонса она даже побрилась налысо, подчеркивая важность проекта.

Команда povod.ovod активно готовится к созданию этого спектакля, а средства на реализацию собираются через краудфандинг. Поддержите новое театральное событие и станьте частью важного разговора о человеческой природе.