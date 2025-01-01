Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Механика любви
Билеты от 3200₽
Киноафиша Механика любви

Спектакль Механика любви

По пьесе «Хуманитас Инжиниринг»
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 85 минут
Возраст 16+
Билеты от 3200₽

О спектакле

Механика любви: футуристическая драма о желаниях и идеалах

В Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова состоится спектакль «Механика любви», режиссируемый Юрием Кравцом, педагогом и директором Школы-студии МХАТ. Постановка основана на пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг».

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в постсовременном мире, где каждый может заказать идеального мужчину с желаемыми качествами. Пьеса поднимает важные вопросы о природе желаний, идеалах и жизнеспособности таких отношений.

Оформление

Минималистичное оформление сцены с использованием белого задника для проекций видеоизображений подчеркивает камерность и сосредоточенность на внутреннем мире героев. Такой подход создает атмосферу, в которой зрители могут глубже ощутить эмоциональную нагрузку произведения.

Для кого

Спектакль будет интересен тем, кто увлекается драматическими произведениями с элементами футуристической фантастики. Он призван не только развлекать, но и заставлять задуматься о реальных отношениях в современном обществе.

Факты о пьесе

Интересный факт: в основе сюжета лежит идея о том, что наше представление об идеальном партнере может быть крайне далекo от реальности. Часто счастливыми нас делает совершенно другой человек, не соответствующий нашим стереотипам и ожиданиям.

Режиссер
Юрий Кравец
В ролях
Мария Карпова
Мария Карпова
Олег Гаас
Олег Гаас
Ульяна Кравец

Купить билет на спектакль Механика любви

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3200 ₽
3 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3200 ₽

Фотографии

Механика любви Механика любви Механика любви Механика любви Механика любви Механика любви Механика любви

В ближайшие дни

Новый год на острове пингвинов
0+
Детский Детские елки
Новый год на острове пингвинов
7 января в 13:30 Театр Терезы Дуровой
от 1200 ₽
Камера обскура
18+
Премьера Драма
Камера обскура
10 января в 18:00 Новый драматический театр
от 900 ₽
Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
28 марта в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше