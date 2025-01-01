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Меги Гогитидзе
Киноафиша Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Меги Гогитидзе с концертом в Воронеже

Меги Гогитидзе — это неформатное явление в современном музыкальном мире. Уникальная певица из Грузии, она является не только вокалисткой, но и автором песен, создавшей собственный неповторимый стиль. Ее творчество представляет собой потрясающий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием.

Жанровое разнообразие

Меги удивительно сочетает разные жанры: от этники и электроники до дрим-попа, рока, джаза и трип-хопа. В некоторых композициях она даже читает хип-хоп на грузинском, что добавляет дополнительную глубину и оригинальность ее музыке.

Сотрудничество и энергетика

На сцене Меги часто выступает с кубинскими музыкантами, что создает невероятную атмосферу и энергетику на концертах. Ее выступления — это нечто большее, чем просто музыка: это эмоциональный и культурный обмен, который оставляет глубокий след в сердцах зрителей.

Мировая известность

Сегодня Меги знают не только на родине в Грузии, но и по всему миру. Ее музыка находит отклик в сердцах людей самых разных культур, что свидетельствует о ее универсальности и таланте.

Не упустите возможность увидеть Меги Гогитидзе вживую! Это выступление обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки и искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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