Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Меги Гогитидзе
Киноафиша Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе

Грузинский этнопоп покоряет Россию 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый сольный концерт Меги Гогитидзе в Ростове-на-Дону

Меги Гогитидзе — одна из самых ярких и талантливых певиц Грузии, готовится представить свой незабываемый сольный концерт. В этот вечер зрители смогут погрузиться в мир ее музыки, эмоций и неповторимого исполнения.

Уникальный голос и харизма

Меги покорила сердца поклонников своим уникальным голосом и неповторимым тембром. Она воплощает в себе энергию, которая безоговорочно передается ее аудитории. Ее голос — это идеальное сочетание силы и нежности, проникающее в самые глубины души слушателей.

Программа концерта

В рамках концерта артистка исполнит как уже полюбившиеся публике хиты, так и новые песни. Это отличная возможность для зрителей насладиться как знакомыми композициями, так и первыми впечатлениями от свежих музыкальных произведений.

Не упустите шанс!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Концерт Меги Гогитидзе обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 14 февраля
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Opera Night во дворике Д30
12+
Классическая музыка
Opera Night во дворике Д30
3 августа в 20:30 Кластер D30 Space
от 1000 ₽
Ангел и Демон: Княzz
18+
Рок
Ангел и Демон: Княzz
5 октября в 18:00 КСК «Экспресс»
от 3000 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
28 августа в 21:00 Embargo
от 13000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше