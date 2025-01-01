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Меги Гогитидзе при участии симфонического оркестра
Киноафиша Меги Гогитидзе при участии симфонического оркестра

Меги Гогитидзе при участии симфонического оркестра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неповторимый концерт Меги Гогитидзе в Самаре

Меги Гогитидзе – это совершенно неформатное явление в современном музыкальном мире. Уникальная певица из Грузии, она удивляет зрителей потрясающим вокалом и талантливыми авторскими песнями. Меги создала свой собственный стиль, который представляет собой яркий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамлённых современным звучанием.

Жанровое разнообразие

Этой артистке удивительным образом удаётся органично смешивать разные жанры: от этники и джаза до рока и электроники. В её репертуаре даже можно услышать хип-хоп на грузинском языке. Меги поёт как на русском, так и на грузинском, выступая с колоритными кубинскими музыкантами. На её концертах создаётся невероятная энергетика, которую уже давно называют «дверь в одну сторону».

Международная популярность

Сегодня Меги Гогитидзе известна не только в родной Грузии, но и по всему миру. Её популярность в России стремительно растёт. Артистка успела дать множество ярких концертов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Она является постоянной участницей популярного фестиваля «Дикая Мята», где зрители могут насладиться её чистым вокалом и самобытной манерой исполнения.

Творчество и вдохновение

Музыку и тексты Меги Гогитидзе в большинстве случаев пишет она сама, иногда обращаясь к творчеству своих любимых поэтов, таких как Бродский, Ахматова и Высоцкий. Даже не зная грузинского языка, слушатели принимают её песни с теплом, ведь она исполняет их душой. В времена тотального музыкального клонирования Меги остаётся настоящим откровением.

Предстоящий концерт

Не упустите возможность стать частью уникального события! Предстоящий концерт Меги Гогитидзе будет отличаться от всех остальных: на сцене её будет сопровождать симфонический оркестр. Такое сочетание обязательно подарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления. Пропустить такое просто нельзя!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 24 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1700 ₽

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