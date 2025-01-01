Новый альбом группы МЕГАПОЛИС в клубе «Космонавт»

28 сентября группа МЕГАПОЛИС во главе с Олегом Нестеровым представит на сцене клуба «Космонавт» свой долгожданный новый альбом. Музыканты работали над ним в течение последних пяти лет, и теперь готовы поделиться результатом со своими поклонниками.

Уникальная атмосфера клуба

Клуб «Космонавт», расположенный по адресу Бронницкая, 24, является одним из старейших музыкальных клубов Санкт-Петербурга. На этом концерте зрителей ждет стоячий партер, что создаст уникальную атмосферу для взаимодействия с артистами.

Новые лица на сцене

В этот вечер на сцене появятся новые музыканты, принимавшие участие в записи альбома. Это позволит создать свежую и уникальную интерпретацию уже знакомых хитов, а также представить новые композиции.

Путешествие в прошлое

Кроме новых песен, МЕГАПОЛИС порадует зрителей «необычным» выбором «старых» хитов из своей многолетней дискографии. В 2025 году группе исполнится 38 лет, и музыканты решают поделиться с поклонниками любимыми композициями, которые они пробуют на вкус заново.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! 28 сентября, группа МЕГАПОЛИС в клубе «Космонавт» — ждём вас!