Мегаполис. Большой летний концерт

Возвращение легенды: группа «МЕГАПОЛИС» в клубе «16 Тонн»

Легендарная группа «МЕГАПОЛИС» вновь порадует своих поклонников, выступив в клубе «16 Тонн» с новыми композициями. За 38 лет своего существования этот «настоящий московский ансамбль» выпустил более десяти альбомов и завоевал любовь слушателей, став «любимой группой московских студентов» благодаря таким хитам, как «Москвички» и «Женское сердце».

Музыкальные достижения и эксперименты

Группа добилась успеха в хит-парадах с песней на стихи Андрея Вознесенского «Новое московское сиртаки» и вписала свое имя в историю с первым национальным хитом на немецком языке «Karl-Marx-Stadt». Кроме того, они получили «Золотой Граммофон» за трек «Звездочка», в котором нет единого припева, а также вернули на родину пацифистский гимн Пита Сигера «Где цветы?». В XXI веке коллектив выпустил альбом «Супертанго», который стал самым успешным в их карьере.

Новый альбом: «С прочностью нитки»

Недавно группа представила новый альбом «С прочностью нитки». По словам Олега Нестерова, «это альбом про свет и надежду. Про силу и слабость, про хрупкость и антихрупкость». Его история началась четыре года назад с «совместных интуитивных импровизаций». В итоге в альбом вошло двенадцать песен, созданных в процессе изменений времени и мира.

Участники записи

В записи альбома приняли участие новые музыканты: Влад Цалер (флюгельгорн), Денис Кудряшов (аналоговая электроника), Игнат Кравцов (барабаны) и Антон Беляев, лидер Therr Maitz, чей вокал звучит в треке «Возвращайся». Концертная история этого LP началась именно в «Тоннах», где впервые прозвучала ключевая композиция «K & M», напоминающая старинный гобелен со сказочным сюжетом.

Уникальное событие

На концерте встретятся «старый» и «новый» музыкальные миры, что станет настоящим вызовом для музыкально-алхимической лаборатории группы. Это праздник для всех ценителей «МЕГАПОЛИСА», который создал «Грозу в деревню», и нового звучания, представленным в альбоме ZEROLINES.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться живым выступлением «МЕГАПОЛИСА» в клубе «16 Тонн»!