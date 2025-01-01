Группа Мегамозг в большом туре по России

Группа Мегамозг отправляется в масштабный тур по России с презентацией своего нового альбома «Реквием». Этот альбом обещает погрузить слушателя в трагичную атмосферу, где душераздирающие припевы и кричащие от боли куплеты создают уникальное музыкальное переживание.

Новый альбом и любимые хиты

На концертах, помимо множества новых, убойных композиций, Мегамозг также исполнит давно полюбившиеся хиты. Каждый фанат группы сможет насладиться как свежими треками, так и классикой, которая уже давно завоевала сердца зрителей.

Не пропустите!

Такой концерт — это возможность не только услышать новые песни, но и стать частью незабываемого шоу. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки Мегамозга этой осенью в вашем городе!