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Мегамозг
Билеты от 1200₽
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Мегамозг

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Группа Мегамозг в большом туре по России

Группа Мегамозг отправляется в масштабный тур по России с презентацией своего нового альбома «Реквием». Этот альбом обещает погрузить слушателя в трагичную атмосферу, где душераздирающие припевы и кричащие от боли куплеты создают уникальное музыкальное переживание.

Новый альбом и любимые хиты

На концертах, помимо множества новых, убойных композиций, Мегамозг также исполнит давно полюбившиеся хиты. Каждый фанат группы сможет насладиться как свежими треками, так и классикой, которая уже давно завоевала сердца зрителей.

Не пропустите!

Такой концерт — это возможность не только услышать новые песни, но и стать частью незабываемого шоу. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки Мегамозга этой осенью в вашем городе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Воронеж, 10 октября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 11 октября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 12 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1200 ₽
Волгоград, 14 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1200 ₽
Самара, 17 октября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 19 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 21 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1200 ₽
Пермь, 22 октября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
19:00 от 1200 ₽
Казань, 25 октября
Bazzar Казань, Профсоюзная, 26
19:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 26 октября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
19:00 от 1200 ₽
Красноярск, 31 октября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 2 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1200 ₽
Омск, 3 ноября
Gosty Омск, Ленина, 14/1
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
19:00 от 1200 ₽

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