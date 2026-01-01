Мегамозг. Родина тур

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Группа Мегамозг в масштабном весеннем туре по России

Группа Мегамозг, одна из ведущих команд в жанре ню-метал, отправляется в весенний тур по России в рамках своего знаменитого «Родина Тура». Это время для поклонников ощутить мощную энергетику увлекательных концертов и получить незабываемые впечатления.

Музыкальная программа

На каждом выступлении прозвучат все хиты коллектива, а также состоятся эксклюзивные премьеры новых треков. Группе удается мастерски комбинировать душераздирающие припевы с мощными гитарными рифами, что создаёт уникальную атмосферу на сцене.

Эмоции и энергия

Зрителей ждёт настоящий катарсис — шквал эмоций под бешеные гитарные ритмы и убийственные барабанные партии. Мегамозг исследует вечные темы, такие как боль, ненависть и любовь, что делает их концерты не просто выступлениями, а настоящими событиями в мире музыки.

Не упустите возможность стать частью этой невероятной музыкальной феерии и насладитесь живым исполнением в компании настоящих мэтров жанра!

Май
1 мая пятница
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1500 ₽
В других городах
Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1700 ₽
14 марта суббота
19:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1500 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1500 ₽
20 марта пятница
19:00
Кама Пермь, Сибирская, 25
от 1500 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1800 ₽
25 марта среда
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1500 ₽
27 марта пятница
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1500 ₽
28 марта суббота
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
1 апреля среда
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1500 ₽
4 апреля суббота
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
11 апреля суббота
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 1500 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1800 ₽
24 апреля пятница
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1500 ₽
10 мая воскресенье
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1500 ₽
15 мая пятница
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1700 ₽

