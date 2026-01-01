Мегамозг. Родина тур

Группа Мегамозг в масштабном весеннем туре по России

Группа Мегамозг, одна из ведущих команд в жанре ню-метал, отправляется в весенний тур по России в рамках своего знаменитого «Родина Тура». Это время для поклонников ощутить мощную энергетику увлекательных концертов и получить незабываемые впечатления.

Музыкальная программа

На каждом выступлении прозвучат все хиты коллектива, а также состоятся эксклюзивные премьеры новых треков. Группе удается мастерски комбинировать душераздирающие припевы с мощными гитарными рифами, что создаёт уникальную атмосферу на сцене.

Эмоции и энергия

Зрителей ждёт настоящий катарсис — шквал эмоций под бешеные гитарные ритмы и убийственные барабанные партии. Мегамозг исследует вечные темы, такие как боль, ненависть и любовь, что делает их концерты не просто выступлениями, а настоящими событиями в мире музыки.

Не упустите возможность стать частью этой невероятной музыкальной феерии и насладитесь живым исполнением в компании настоящих мэтров жанра!