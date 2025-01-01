Меню
Мега Щенки: Тяф-тяф елка
Билеты от 790₽
Киноафиша Мега Щенки: Тяф-тяф елка

Спектакль Мега Щенки: Тяф-тяф елка

Продолжительность 1 час
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Мега Щенки Тяф-Тяф Ёлка 

Приготовьтесь к новогоднему волшебству! В Бухте Приключений стартует новое большое мега-шоу с любимыми Щенками Спасателями для детей от 3 до 8 лет. На этот раз щенки обретут Мега силу после удара метеорита, который стал настоящей достопримечательностью города. В честь праздника метеорит будет установлен на центральной площади под надежной охраной.

Но не всё так просто: злодеи, такие как Мэр Хамтингер, Леди Сорока и Кот Зак, мечтают о суперсилах и разрабатывают коварный план по похищению метеорита. В спектакле юные зрители станут свидетелями увлекательных приключений и смогут совершить отважные поступки!

Почему стоит посетить это шоу?

  • Новинки: новые образы и костюмы любимых Щенков.
  • Захватывающий сюжет с неожиданными поворотами.
  • Яркие шоу-номера и тематические декорации.
  • Возможность попасть в штаб-квартиру Щенков Спасателей.
  • Новые злодеи и интересные сюжетные повороты.
  • Игры с надувным реквизитом и викторины с залом.
  • Заводные песни и легендарные танцы Щенков.
  • Эффектное азотное шоу и снежное шоу с научными экспериментами.

Также вас ждут традиционные новогодние танцевалки, Дед Мороз и Красавица Елка!

Дополнительная информация

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 3 до 8 лет, его продолжительность составляет 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно без отдельного места.

Не забудьте про фирменный новогодний подарок, который приобретается отдельно от билета. Подарок включает в себя:

  • Фирменная упаковка из плотного картона с новогодней раскраской.
  • 250 г вкусных конфет и сладостей.
  • Игрушка-лабиринт с шариками.
  • Прыгающие липучки.
  • Карандаш-трансформер с восковыми мелками.
  • Акватату в новогодней тематике.
  • Неоновые браслеты и попрыгунчики!

Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Обратите внимание, что тираж новогодних подарков ограничен!

Расписание

20 декабря
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
10:30 от 790 ₽ 13:00 от 790 ₽
21 декабря
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
10:30 от 790 ₽ 13:00 от 790 ₽
27 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 790 ₽
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
16:30 от 890 ₽
28 декабря
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
16:00 от 790 ₽ 18:30 от 790 ₽
30 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:30 от 790 ₽
2 января
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
10:30 от 790 ₽ 13:00 от 790 ₽

Фотографии

Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка Мега Щенки: Тяф-тяф елка

