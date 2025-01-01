Спектакль Мега Щенки: Тяф-тяф елка

Приготовьтесь к новогоднему волшебству! В Бухте Приключений стартует новое большое мега-шоу с любимыми Щенками Спасателями для детей от 3 до 8 лет. На этот раз щенки обретут Мега силу после удара метеорита, который стал настоящей достопримечательностью города. В честь праздника метеорит будет установлен на центральной площади под надежной охраной.
Но не всё так просто: злодеи, такие как Мэр Хамтингер, Леди Сорока и Кот Зак, мечтают о суперсилах и разрабатывают коварный план по похищению метеорита. В спектакле юные зрители станут свидетелями увлекательных приключений и смогут совершить отважные поступки!
Также вас ждут традиционные новогодние танцевалки, Дед Мороз и Красавица Елка!
Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 3 до 8 лет, его продолжительность составляет 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно без отдельного места.
Не забудьте про фирменный новогодний подарок, который приобретается отдельно от билета. Подарок включает в себя:
Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Обратите внимание, что тираж новогодних подарков ограничен!