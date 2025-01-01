Спектакль Мега Щенки: Тяф-тяф елка

Мега Щенки Тяф-Тяф Ёлка

Приготовьтесь к новогоднему волшебству! В Бухте Приключений стартует новое большое мега-шоу с любимыми Щенками Спасателями для детей от 3 до 8 лет. На этот раз щенки обретут Мега силу после удара метеорита, который стал настоящей достопримечательностью города. В честь праздника метеорит будет установлен на центральной площади под надежной охраной.

Но не всё так просто: злодеи, такие как Мэр Хамтингер, Леди Сорока и Кот Зак, мечтают о суперсилах и разрабатывают коварный план по похищению метеорита. В спектакле юные зрители станут свидетелями увлекательных приключений и смогут совершить отважные поступки!

Почему стоит посетить это шоу?

Новинки: новые образы и костюмы любимых Щенков.

Захватывающий сюжет с неожиданными поворотами.

Яркие шоу-номера и тематические декорации.

Возможность попасть в штаб-квартиру Щенков Спасателей.

Новые злодеи и интересные сюжетные повороты.

Игры с надувным реквизитом и викторины с залом.

Заводные песни и легендарные танцы Щенков.

Эффектное азотное шоу и снежное шоу с научными экспериментами.

Также вас ждут традиционные новогодние танцевалки, Дед Мороз и Красавица Елка!

Дополнительная информация

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 3 до 8 лет, его продолжительность составляет 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно без отдельного места.

Не забудьте про фирменный новогодний подарок, который приобретается отдельно от билета. Подарок включает в себя:

Фирменная упаковка из плотного картона с новогодней раскраской.

250 г вкусных конфет и сладостей.

Игрушка-лабиринт с шариками.

Прыгающие липучки.

Карандаш-трансформер с восковыми мелками.

Акватату в новогодней тематике.

Неоновые браслеты и попрыгунчики!

Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Обратите внимание, что тираж новогодних подарков ограничен!