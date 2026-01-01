Спектакль Мега Щенки: Новогодний патруль

Новгоднее мега-шоу с героями любимого мультсериала

Новый год в опсаности! На Бухту Приключений приближается огромный метеорит! Он излучает удивительную энергию, превращая Щенков в настоящих супергероев и наделяя их невероятными способностями. Теперь Мега-Щенки вместе с юными зрителями должны освоить свои новые силы, остановить хитрого Хамдингера и справиться с инопланетянами, которые прилетели вслед за метеоритом!

Увлекательная история о дружбе и доброте

Это не просто приключение, но и добрая история о правильных поступках, взаимопомощи и крепкой дружбе, которая объединяет героев в трудную минуту. Праздничное шоу подарит детям радость и веру в новогодние чудеса!

Что ждет на Мега-шоу?

Новые образы и костюмы любимых Щенков.

Захватывающий сюжет с неожиданными поворотами.

Улетные тематические интерактивы и игры для зрителей.

Веселые песни и зажигательные танцы Щенков.

Яркие шоу-номера, красочные декорации и тематический реквизит.

Много шуток, отличное настроение и атмосфера настоящего Нового Года!

Рекомендации

Шоу предназначено для детей от 3 до 8 лет, продолжительность — 60 минут без антракта. Дети до 4 лет проходят бесплатно, если не занимают отдельного места.

Фирменный Новогодний подарок

Новогодние подарки приобретаются отдельно за 990 руб. Внутри каждого набора — сладкие угощения и интересные игры: «Домашний театр», «Новогодний Лабиринт», игра «Мемори» (24 карточки), мешочек конфет (200 г), книжка с развивающими заданиями (22 страницы), восковые мелки в карандаше-трансформере, новогодний набор акватату, светящийся попрыгунчик, неоновые браслеты, скрепыши и сувениры от партнеров! Подарки можно получить в фойе до и после каждого сеанса.

Количество подарков ограничено!