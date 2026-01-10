Новогодний концерт в Меджикул Клубе Дуглас

В Меджикул Клубе «Douglas» пройдет энергичный новогодний концерт, организованный проектом «Меджикул». На сцене выступит талантливый музыкант Олег Сапронов из Санкт-Петербурга.

Звучание 80-х

Олег Сапронов подарит зрителям неповторимые мелодии из 80-х. Его выступление включает в себя не только зажигательные грувы, но и эмоциональную лирику о любви, танцах и счастье. Это создаст праздничную атмосферу, которая идеально подойдет для встречи Нового года.

Для любителей ретро

Концерт понравится тем, кто ценит музыку прошлых десятилетий. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться не только знакомыми хитами, но и зарядиться положительными эмоциями. Вас ждет незабываемый вечер в компании единомышленников!

Не упустите возможность отпраздновать Новый год с музыкальным вдохновением и настоящим импровизационным настроением!