Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Меджикул
Киноафиша Меджикул

Меджикул

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Новогодний концерт в Меджикул Клубе Дуглас

В Меджикул Клубе «Douglas» пройдет энергичный новогодний концерт, организованный проектом «Меджикул». На сцене выступит талантливый музыкант Олег Сапронов из Санкт-Петербурга.

Звучание 80-х

Олег Сапронов подарит зрителям неповторимые мелодии из 80-х. Его выступление включает в себя не только зажигательные грувы, но и эмоциональную лирику о любви, танцах и счастье. Это создаст праздничную атмосферу, которая идеально подойдет для встречи Нового года.

Для любителей ретро

Концерт понравится тем, кто ценит музыку прошлых десятилетий. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться не только знакомыми хитами, но и зарядиться положительными эмоциями. Вас ждет незабываемый вечер в компании единомышленников!

Не упустите возможность отпраздновать Новый год с музыкальным вдохновением и настоящим импровизационным настроением!

Купить билет на концерт Меджикул

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
3 апреля пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Большой Stand Up концерт в центре Питера
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт в центре Питера
18 марта в 20:00 Kiln
от 900 ₽
Пер Гюнт. В пещере горного короля
6+
Классическая музыка
Пер Гюнт. В пещере горного короля
10 мая в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
31 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше