Медвежонок просыпается

Весна приближается! Вместе с Котом Филармоником малыши смогут наблюдать за пробуждением природы. Порхают первые бабочки, распускаются цветы, весело звенят ручейки — и все это поет, переливается радостными весенними трелями.
На концерте маленькие зрители встретят Лисенка, Волчонка и Мишку. Вместе с ними они добавят в весенний оркестр собственные ликующие звуки. Ребята смогут поиграть на ложках, колокольчиках, тарелочках и трещотках!
Вас ждет удивительное музыкальное представление с участием:
Обратите внимание: билет приобретается на каждого входящего.