Медвежонок просыпается

Детский концерт в филармонии

Весна приближается! Вместе с Котом Филармоником малыши смогут наблюдать за пробуждением природы. Порхают первые бабочки, распускаются цветы, весело звенят ручейки — и все это поет, переливается радостными весенними трелями.

Музыкальное приключение с новыми друзьями

На концерте маленькие зрители встретят Лисенка, Волчонка и Мишку. Вместе с ними они добавят в весенний оркестр собственные ликующие звуки. Ребята смогут поиграть на ложках, колокольчиках, тарелочках и трещотках!

Исполнители

Вас ждет удивительное музыкальное представление с участием:

Татьяна Адриковская — фортепиано

Андрей Медведев — кларнет, саксофон

Обратите внимание: билет приобретается на каждого входящего.