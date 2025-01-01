Меню
Медвежонок просыпается
Киноафиша Медвежонок просыпается

Медвежонок просыпается

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский концерт в филармонии

Весна приближается! Вместе с Котом Филармоником малыши смогут наблюдать за пробуждением природы. Порхают первые бабочки, распускаются цветы, весело звенят ручейки — и все это поет, переливается радостными весенними трелями.

Музыкальное приключение с новыми друзьями

На концерте маленькие зрители встретят Лисенка, Волчонка и Мишку. Вместе с ними они добавят в весенний оркестр собственные ликующие звуки. Ребята смогут поиграть на ложках, колокольчиках, тарелочках и трещотках!

Исполнители

Вас ждет удивительное музыкальное представление с участием:

  • Татьяна Адриковская — фортепиано
  • Андрей Медведев — кларнет, саксофон

Обратите внимание: билет приобретается на каждого входящего.

Март
Апрель
Май
1 марта воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
15 марта воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
29 марта воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
5 апреля воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
19 апреля воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
17 мая воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
24 мая воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

