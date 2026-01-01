Водевиль А. П. Чехова: шутка, которая приносит радость

В основе спектакля — водевиль А.П. Чехова «Медведь». Этот спектакль-шутка, наполненный обаянием молодости и красоты, а также актёрским хулиганством, подарит зрителю радость, лёгкость и хорошее настроение. Обрести личное счастье, когда уже не надеялся на это, — что может быть лучше для любого человека, будь то мужчина или женщина, живущий даже в самом глухом, «медвежьем углу», где окружающие напоминают диких животных своими поступками!

Неожиданный поворот судьбы

К каждому судьба может повернуться самым неожиданным образом — и именно так происходит с героями водевиля «Медведь». С момента появления этой шуточной пьесы из-под пера 28-летнего А.П. Чехова, она приобрела огромную популярность, её ставили на всех сценах — от столичных императорских театров до провинциальных, частных и любительских.

Яркий фарс и молодое мастерство Чехова

Как писали первые рецензенты, «в маленькой шутке Чехова публика встретила сразу и грубую житейскую правду, и душевную психологию, и невероятный фарс, и яркие искры молодого таланта».