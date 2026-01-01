Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Медведь
Киноафиша Медведь

Спектакль Медведь

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Водевиль А. П. Чехова: шутка, которая приносит радость

В основе спектакля — водевиль А.П. Чехова «Медведь». Этот спектакль-шутка, наполненный обаянием молодости и красоты, а также актёрским хулиганством, подарит зрителю радость, лёгкость и хорошее настроение. Обрести личное счастье, когда уже не надеялся на это, — что может быть лучше для любого человека, будь то мужчина или женщина, живущий даже в самом глухом, «медвежьем углу», где окружающие напоминают диких животных своими поступками!

Неожиданный поворот судьбы

К каждому судьба может повернуться самым неожиданным образом — и именно так происходит с героями водевиля «Медведь». С момента появления этой шуточной пьесы из-под пера 28-летнего А.П. Чехова, она приобрела огромную популярность, её ставили на всех сценах — от столичных императорских театров до провинциальных, частных и любительских.

Яркий фарс и молодое мастерство Чехова

Как писали первые рецензенты, «в маленькой шутке Чехова публика встретила сразу и грубую житейскую правду, и душевную психологию, и невероятный фарс, и яркие искры молодого таланта».

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Валентина Матюшко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев
Лариса Шанина
Егор Черничко
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше