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Медведь
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Спектакль Медведь

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Водевиль А. П. Чехова

В основе спектакля — водевиль А.П. Чехова «Медведь», наполненный обаянием молодости и красоты, а также актерским хулиганством. Этот спектакль-шутка подарит зрителям радость, легкость и хорошее настроение, раскрывая темы любви, неожиданного счастья и жизненных переворотов.

Обрести счастье в самых неожиданных местах
Обрести личное счастье, когда уже не надеялся на это, — что может быть лучше для любого человека? Будь то мужчина или женщина, живи он в самом глухом «медвежьем углу», где окружающие напоминают диких животных своим поведением. Каждый человек может встретить свою судьбу в самый неожиданный момент, и именно это происходит с героями водевиля «Медведь».

Популярность пьесы Чехова
С момента появления этой пьесы из-под пера 28-летнего Чехова она приобрела огромную популярность. Ее играли не только в столичных императорских театрах, но и на провинциальных, частных и любительских сценах. Рецензенты того времени отмечали, что в этой маленькой шутке Чехова сочетаются грубая житейская правда, душевная психология, невероятный фарс и яркие искры молодого таланта.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Валентина Матюшко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев
Лариса Шанина
Егор Черничко
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