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Медведь
Киноафиша Медведь

Спектакль Медведь

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Водевиль по комедии А. П. Чехова на малой сцене ТЮЗа Брянцева

На малой сцене ТЮЗа состоится постановка «Медведь» по знаменитой комедии Антона Павловича Чехова, реализованная молодым режиссёром Ильей Архиповым, известным по ярким постановкам в Театре Эстрады им. А. Райкина. Спектакль, заявленный в жанре «черно-белого водевиля», раскрывает чеховский сюжет с новой стороны, сохраняя присущие автору остроумие и тонкую иронию.

Сюжет

В центре истории — неожиданный визит к вдове Елене Ивановне Поповой её соседа, Григория Степановича Смирнова. Смирнов, требуя вернуть долг покойного мужа Елены, обнаруживает, что помещица не намерена его выплачивать незамедлительно и называет гостя «медведем». Непокорный сосед отказывается уходить и даже вызывает Елену на дуэль. Ситуация оборачивается непредсказуемо: между героями вспыхивают совсем иные чувства. Каким окажется финал этой своеобразной дуэли — зрители узнают на спектакле.

Режиссёрские особенности и стиль

Режиссёр Илья Архипов подчёркивает эстетику немого кино начала XX века, используя гротесковые элементы и стилизованную игру актёров. Такой подход позволяет взглянуть на чеховских персонажей по-новому: эмоции и страсти здесь выражаются преувеличенно, в духе старинного кинематографа.

Музыкальные номера усиливают драматическое звучание пьесы, превращая её в яркое сочетание жанров — от чувственных романсов до зажигательных кадрилей. Этот подход не только усиливает комедийный эффект, но и придаёт постановке особую атмосферу кинематографической ретро-игры, сохраняя оригинальный дух Чехова.

Спектакль «Медведь» приглашает зрителей окунуться в мир чеховской иронии, увиденной через призму кинематографа прошлого века и оживлённой музыкой, танцами и неожиданными сюжетными поворотами.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Екатерина Бездель
Владимир Чернышов
Дмитрий Ткаченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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