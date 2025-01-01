XVI Международный Рождественский фестиваль искусств с гордостью представляет спектакль «Медведь» — черно-белый водевиль, основанный на сюжете Антона Чехова. Это произведение погружает зрителей в мир тонкого юмора и оригинальных режиссерских решений, сопровождаемых музыкальными находками, характерными для начала 20 века.
Знакомый многим ценителям русской классики сюжет рассказывает о помещице Елене Ивановне Поповой, к которой в гости наведывается Григорий Степанович Смирнов — хозяин соседнего поместья. Смирнов требует вернуть долг покойного мужа Елены. Помещица, назвав гостя невоспитанным грубияном и медведем, просит его подождать пару дней, но Смирнов вызывает её на дуэль! Именно в этот момент между героями неожиданно вспыхивает чувство. Как решится этот конфликт и каким будет финал этой закрученной истории — узнают только зрители, которые посетят спектакль.
Режиссер Илья Архипов объясняет: «Мы основываемся на эстетике кинолент начала 20 века. Герои Чехова, со своими „нарисованными” страстями, подражают актерам немого кино. Гротесковое существование актеров позволяет взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополняют образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!»
Спектакль «Медведь» уже успел завоевать признание на нескольких фестивалях:
Спектакль также отправится в гастроли:
Обратите внимание, что у спектакля особая рассадка зрителей. Вход в зал после 3-го звонка будет невозможен. Не опаздывайте, пожалуйста!