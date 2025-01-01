XVI Международный Рождественский фестиваль искусств представляет спектакль «Медведь» Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева в Новосибирске

XVI Международный Рождественский фестиваль искусств с гордостью представляет спектакль «Медведь» — черно-белый водевиль, основанный на сюжете Антона Чехова. Это произведение погружает зрителей в мир тонкого юмора и оригинальных режиссерских решений, сопровождаемых музыкальными находками, характерными для начала 20 века.

Сюжет

Знакомый многим ценителям русской классики сюжет рассказывает о помещице Елене Ивановне Поповой, к которой в гости наведывается Григорий Степанович Смирнов — хозяин соседнего поместья. Смирнов требует вернуть долг покойного мужа Елены. Помещица, назвав гостя невоспитанным грубияном и медведем, просит его подождать пару дней, но Смирнов вызывает её на дуэль! Именно в этот момент между героями неожиданно вспыхивает чувство. Как решится этот конфликт и каким будет финал этой закрученной истории — узнают только зрители, которые посетят спектакль.

О постановке

Режиссер Илья Архипов объясняет: «Мы основываемся на эстетике кинолент начала 20 века. Герои Чехова, со своими „нарисованными” страстями, подражают актерам немого кино. Гротесковое существование актеров позволяет взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополняют образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!»

Участие в фестивалях

Спектакль «Медведь» уже успел завоевать признание на нескольких фестивалях:

2025 — XVIII Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка», Великий Новгород.

2025 — Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт», Могилёв, Республика Беларусь.

2024 — Национальная премия «Музыкальное сердце театра», Тольятти, Самара (девять номинаций).

2024 — XIII Международный театральный фестиваль в Беджайе, Алжир.

2024 — Фестиваль «Театральный Кустендорф», Сербия.

2023 — XXV Международный фестиваль «Театральные дни Карфагена», Тунис.

Гастроли

Спектакль также отправится в гастроли:

2025 — Российский центр науки и культуры «Русский дом», Белград, Сербия.

2024 — Проект «Дни изучения и практики театрального, изобразительного искусства», Сус, Тунис.

Важно знать

Обратите внимание, что у спектакля особая рассадка зрителей. Вход в зал после 3-го звонка будет невозможен. Не опаздывайте, пожалуйста!