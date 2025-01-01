Меню
Медведь
Спектакль Медведь

Спектакль Медведь

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Андрей Тимошенко
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Медведь»: история о внутреннем героизме

«Медведь» — это спектакль, который рассказывает о судьбе человека, не стремящегося к героизму. Главный герой, Артур, — обычный парень из обыкновенной семьи. Он сталкивается с теми же испытаниями, что и многие из нас, проходя через кривые и неровные дороги жизни. Однако он всегда находит способ выбраться из трудных ситуаций.

Неоднозначный герой

Режиссер Андрей Тимошенко отмечает, что Артур — это неоднозначный персонаж, который не является идеализированным или вылизанным. «Как человек взращивает свой стержень, как он каменеет? Это череда поступков, которые совершает герой, преодолевая преграды», — делится режиссер. Спектакль показывает, как Артур становится все сильнее, несмотря на непростые обстоятельства.

Основано на реальных событиях

Интригующий факт: пьеса «Медведь» основана на реальной истории Артура, который является участником специальной военной операции. Эта подлинная история придает спектаклю особую значимость и актуальность.

Команда создателей

Спектакль написан Сергеем Самодовым в рамках лаборатории Академии творческих индустрий «Меганом» в проекте «Таврида.АРТ». Премьера состоялась 8 февраля 2025 года. Музыкальное сопровождение подготовил композитор А. Татаринский, а световое оформление — художник А. Расходчиков. Ведущей спектакля выступает Юлия Сядей.

Приходите на спектакль «Медведь», чтобы вместе с Артуром окунуться в мир борьбы и преодоления, в историю, которая может вдохновить и заставить задуматься о настоящем героизме в нашей жизни.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
15:00 от 600 ₽

