Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Медведь
Билеты от 2000₽
Киноафиша Медведь

Спектакль Медведь

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Медведь»: страсти на сцене в исполнении Елены Яковлевой и Андрея Заводюка

В основе спектакля «Медведь» лежит история неожиданного романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Главные герои, в исполнении Елены Яковлевой и Андрея Заводюка, проходят через спектр эмоций — от ненависти до любви. Однако правила этой игры известны только им.

Новая интерпретация традиционного водевиля

Спектакль представляет собой интересное переосмысление традиционного водевиля в жанре саундрама. Сценическая композиция выстраивается на пересечении оперного и драматического искусства, что добавляет глубины в историю.

Музыкальные грани спектакля

Арии на итальянском, французском и немецком языках соединяются с классическим исполнением чеховской пьесы. Это создает уникальную атмосферу, отражающую многозначность поединка страстей между персонажами. Зритель сможет насладиться не только актерской игрой, но и музыкальным великолепием.

Интересные факты

  • Спектакль основан на пьесе Антона Чехова, которая впервые была поставлена в 1886 году.
  • Елена Яковлева и Андрей Заводюк — известные актеры, ранее работавшие вместе в других театральных проектах.
  • Саундрама, как жанр, сочетает в себе элементы музыки и драмы, создавая неповторимое впечатление у зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и заставит задуматься о природе любви и ненависти!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Андрей Заводюк
Андрей Заводюк
Елена Яковлева
Андрей Заводюк
Надежда Мейер

Купить билет на спектакль Медведь

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 2000 ₽
22 ноября суббота
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 2000 ₽

Фотографии

Медведь Медведь Медведь

В ближайшие дни

Юнона и Авось
16+
Опера
Юнона и Авось
23 ноября в 12:00 Ленком Марка Захарова
от 4000 ₽
Другая жизнь
12+
Комедия
Другая жизнь
2 ноября в 19:00 Театр Терезы Дуровой
от 1500 ₽
Все о Еве
18+
Комедия Премьера
Все о Еве
7 декабря в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше