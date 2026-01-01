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Медведь
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Спектакль Медведь

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Знаменитый водевиль Чехова «Медведь» 

В основе спектакля — водевиль А. П. Чехова «Медведь». Это яркое произведение, наполненное обаянием молодости и актерским хулиганством, подарит зрителю радость, легкость и хорошее настроение. В нем затрагиваются темы личного счастья и неожиданных поворотов судьбы, что делает его актуальным для каждого, независимо от места жительства.

Сюжет и Герои

«Медведь» рассказывает о том, как даже в самых неприметных уголках жизни, где окружающие ведут себя как дикие животные, каждый может найти свое счастье. Герои пьесы сталкиваются с необычными обстоятельствами, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на жизнь и любовь.

Историческая Значимость

С момента своего появления в 1888 году эта шуточная пьеса приобрела огромную популярность. Ее ставили на всех подмостках — от столичных императорских театров до провинциальных и любительских сцен. Как отмечали первые рецензенты, «в маленькой шутке Чехова публика встретила и грубую житейскую правду, и душевную психологию, и невероятный фарс, и яркие искры молодого таланта».

Интересные Факты

  • Пьеса была написана, когда Чехову было всего 28 лет.
  • «Медведь» стала одним из первых произведений Чехова, которые вышли за пределы России и были переведены на множество языков.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной комедией и открыть для себя безбрежный мир чеховского юмора и жизненной мудрости!

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Валентина Матюшко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев
Лариса Шанина
Егор Черничко
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