Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Медведь в своем репертуаре
Киноафиша Медведь в своем репертуаре

Спектакль Медведь в своем репертуаре

Постановка
Бродячая собачка 0+
Режиссер Роман Бокланов
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

История самого обыкновенного Медведя от театра «Бродячая собачка» 

В самом-самом обыкновенном лесу, среди самых-самых обыкновенных зверей, живет не вполне обыкновенный Медведь. Он похож на своих косолапых собратьев: любит сладкое (да и вообще покушать), поспать подольше и погреться на солнышке. Но что же с ним не так?

Почему все вздыхают по Медведю?

Соседи, глядя на него, то и дело вздыхают: «Медведь в своем репертуаре!» Может, дело в том, что он – очковый медведь, то есть чуть-чуть «помедвежистей»? Или в том, что он, едва ли не больше, чем покушать, любит слушать радио и изучать мир вокруг? То он летать учится, то петь, то с цветком на пригорке подружится. Как же живется ему, такому странному? Легко ли ему одному?

Темы одиночества и непохожести

Режиссер-постановщик Роман Бокланов говорит: «Мы хотим раскрыть для детей темы одиночества и непохожести на других. Многие, впервые сталкиваясь с этими ощущениями, не понимают, как быть. Мы хотим показать детям, что с одиночеством всегда можно справиться. И непохожести не стоит бояться. Ведь нельзя всех подогнать под единый шаблон! Это же прекрасно – быть самим собой, даже если ты немножко странный. Нужные люди – те, кто тебя понимает – всегда найдутся.»

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для детей и их родителей, ведь он не только развлекает, но и формирует важные жизненные ценности. Это возможность обсудить с детьми темы принятия себя и окружающих, а также научиться находить друзей, несмотря на различия.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную и поучительную историю о необычном медведе, который учит нас принимать себя и окружающих такими, какие мы есть.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
18:00 от 650 ₽

В ближайшие дни

Меня зовут Пеппи
0+
Детский
Меня зовут Пеппи
20 сентября в 14:00 Karlsson Haus
от 1800 ₽
Французский поцелуй
16+
Танцевальный
Французский поцелуй
18 сентября в 19:00 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Сказка о потерянном времени
6+
Сказка Детский Музыка
Сказка о потерянном времени
27 сентября в 12:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 550 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше