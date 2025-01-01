Спектакль Медовый месяц в «Кукольном доме»

Премьера нового спектакля Петра Шерешевского по пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом»

В театре состоится премьера нового спектакля Петра Шерешевского, основанного на классической пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». Этот проект стал уникальным творческим экспериментом: текст спектакля создавался на основе живых актёрских импровизаций, что привнесло в историю современное звучание.

О чем спектакль?

Спектакль исследует сложные человеческие отношения. Вероятно, каждая семья сталкивается с вопросами: что делать, если чувствуешь себя нелюбимым? Как справиться с ситуацией, когда близкий человек, с которым вы делили радости и трудности, становится чужим? Эта постановка поднимает важные темы о любви, долге и взаимных чувствах, ставя в вопрос моральные границы и приоритеты в отношениях.

Команда спектакля

Режиссёром проекта выступил Пётр Шерешевский, а художником — Надежда Лопардина. За создание костюмов отвечает Варвара Гурьева, а освещение реализует Алексей Попов. Музыкальное оформление и саунд-дизайн созданы в сотрудничестве Даниила Скорева и Дарьи Кузнецовой. Видеомонтаж подготовили Вадим Кайгородов и Вадим Кнышов.

Действующие лица

Илья Смирнов — Илья Хелимский, директор отделения Бета Банка

— Илья Хелимский, директор отделения Бета Банка Полина Одинцова — Полина Хелимская, его жена

— Полина Хелимская, его жена Константин Ельчанинов — Константин Ранк, их сосед, врач

— Константин Ранк, их сосед, врач Илона Борисова — Илона Линникова, одноклассница Полины

— Илона Линникова, одноклассница Полины Алексей Алексеев — Алексей Кроков, сотрудник Бета Банка

Не упустите шанс увидеть эту актуальную постановку, которая заставляет задуматься о самых сокровенных и непростых вопросах человеческого существования!