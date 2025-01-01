Спектакль Медовый месяц в «Кукольном доме»

В театре состоится премьера нового спектакля Петра Шерешевского, основанного на классической пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». Этот проект стал уникальным творческим экспериментом: текст спектакля создавался на основе живых актёрских импровизаций, что привнесло в историю современное звучание.
Спектакль исследует сложные человеческие отношения. Вероятно, каждая семья сталкивается с вопросами: что делать, если чувствуешь себя нелюбимым? Как справиться с ситуацией, когда близкий человек, с которым вы делили радости и трудности, становится чужим? Эта постановка поднимает важные темы о любви, долге и взаимных чувствах, ставя в вопрос моральные границы и приоритеты в отношениях.
Режиссёром проекта выступил Пётр Шерешевский, а художником — Надежда Лопардина. За создание костюмов отвечает Варвара Гурьева, а освещение реализует Алексей Попов. Музыкальное оформление и саунд-дизайн созданы в сотрудничестве Даниила Скорева и Дарьи Кузнецовой. Видеомонтаж подготовили Вадим Кайгородов и Вадим Кнышов.
Не упустите шанс увидеть эту актуальную постановку, которая заставляет задуматься о самых сокровенных и непростых вопросах человеческого существования!