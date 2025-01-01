Спектакль Медовый месяц в «Кукольном доме»

Меню
Медовый месяц в «Кукольном доме»
Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 220 минут
Возраст 16+
О спектакле

Премьера нового спектакля Петра Шерешевского по пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом»

В театре состоится премьера нового спектакля Петра Шерешевского, основанного на классической пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». Этот проект стал уникальным творческим экспериментом: текст спектакля создавался на основе живых актёрских импровизаций, что привнесло в историю современное звучание.

О чем спектакль?

Спектакль исследует сложные человеческие отношения. Вероятно, каждая семья сталкивается с вопросами: что делать, если чувствуешь себя нелюбимым? Как справиться с ситуацией, когда близкий человек, с которым вы делили радости и трудности, становится чужим? Эта постановка поднимает важные темы о любви, долге и взаимных чувствах, ставя в вопрос моральные границы и приоритеты в отношениях.

Команда спектакля

Режиссёром проекта выступил Пётр Шерешевский, а художником — Надежда Лопардина. За создание костюмов отвечает Варвара Гурьева, а освещение реализует Алексей Попов. Музыкальное оформление и саунд-дизайн созданы в сотрудничестве Даниила Скорева и Дарьи Кузнецовой. Видеомонтаж подготовили Вадим Кайгородов и Вадим Кнышов.

Действующие лица

  • Илья Смирнов — Илья Хелимский, директор отделения Бета Банка
  • Полина Одинцова — Полина Хелимская, его жена
  • Константин Ельчанинов — Константин Ранк, их сосед, врач
  • Илона Борисова — Илона Линникова, одноклассница Полины
  • Алексей Алексеев — Алексей Кроков, сотрудник Бета Банка

Не упустите шанс увидеть эту актуальную постановку, которая заставляет задуматься о самых сокровенных и непростых вопросах человеческого существования!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1700 ₽
24 января суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1700 ₽

Фотографии

Медовый месяц в «Кукольном доме» Медовый месяц в «Кукольном доме» Медовый месяц в «Кукольном доме» Медовый месяц в «Кукольном доме»

