Спектакль Медный всадник

Легендарный «Медный всадник» возвращается

Основа постановки — спектакль 1949 года, который запомнился минимальным количеством танцев и масштабным изображением истории Петербурга в духе голливудского пеплума.

Новая хореография и переосмысленная подача

Современные авторы убрали излишний ампирный пафос, добавив множество новых хореографических номеров. Однако спектакль сохранил ключевые элементы, позволяющие зрителям испытать патриотическую гордость: Петр Великий строит корабли и срубает боярам бороды прямо на глазах публики.

Драма, костюмы и зрелищность

«Медный всадник» радует зрителей богатыми костюмами, драматичными сценами и эпическим размахом. Кульминация постановки — масштабное наводнение, главный аттракцион трехчасового спектакля, заставляющий зрителей всплакнуть над судьбами Параши и Евгения.

Сувенирное представление с историческим колоритом

Эта постановка — идеальное сочетание исторического духа, впечатляющих декораций и современной хореографии, которая делает «Медного всадника» настоящим подарком для любителей театрального искусства.