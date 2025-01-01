Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Медный всадник
Киноафиша Медный всадник

Спектакль Медный всадник

Внушительный балетный сувенир для патриотов и туристов
Постановка
Мариинский-2 6+
Режиссер Юрий Смекалов
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легендарный «Медный всадник» возвращается

Основа постановки — спектакль 1949 года, который запомнился минимальным количеством танцев и масштабным изображением истории Петербурга в духе голливудского пеплума.

Новая хореография и переосмысленная подача

Современные авторы убрали излишний ампирный пафос, добавив множество новых хореографических номеров. Однако спектакль сохранил ключевые элементы, позволяющие зрителям испытать патриотическую гордость: Петр Великий строит корабли и срубает боярам бороды прямо на глазах публики.

Драма, костюмы и зрелищность

«Медный всадник» радует зрителей богатыми костюмами, драматичными сценами и эпическим размахом. Кульминация постановки — масштабное наводнение, главный аттракцион трехчасового спектакля, заставляющий зрителей всплакнуть над судьбами Параши и Евгения.

Сувенирное представление с историческим колоритом

Эта постановка — идеальное сочетание исторического духа, впечатляющих декораций и современной хореографии, которая делает «Медного всадника» настоящим подарком для любителей театрального искусства.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽

Фотографии

Медный всадник Медный всадник Медный всадник Медный всадник Медный всадник

В ближайшие дни

Трудные подростки: гимн свободе и юности
12+
Детский Цирк
Трудные подростки: гимн свободе и юности
28 сентября в 18:00 Упсала-Цирк
от 1000 ₽
Глубокое синее море
18+
Премьера Драма
Глубокое синее море
17 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 1500 ₽
Мне на месте не сидится
0+
Кукольный Детский
Мне на месте не сидится
28 сентября в 12:00 ТриЧетыре
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше