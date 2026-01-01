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Медный всадник. Граф Нулин
Киноафиша Медный всадник. Граф Нулин

Спектакль Медный всадник. Граф Нулин

12+
Возраст 12+

О спектакле

Читка поэм Пушкина в исполнении Дмитрия Касимова

Приглашаем на уникальное событие — читку поэм Александра Сергеевича Пушкина, «Медный всадник» и «Граф Нулин», в исполнении талантливого артиста Дмитрия Касимова.

Два классических произведения

«Медный всадник» — одна из самых философских поэм Пушкина, где через судьбу Евгения и могучего Петра I раскрываются темы судьбы человека и его противостояния величию государства.

«Граф Нулин» — лёгкая и ироничная поэма о неожиданной любовной интриге, где Пушкин с присущим ему юмором и лёгкостью показывает комичность светской жизни.

Ожившая классика

Читка Дмитрия Касимова — это не просто знакомство с классикой, а настоящее погружение в стихи, где каждое слово наполняется жизнью и эмоцией. Актер своим голосом и подачей оживляет образы и события, делая их близкими и понятными современному зрителю.

 

В ролях
Дмитрий Касимов
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