Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Медной горы хозяйка
Билеты от 700₽
Киноафиша Медной горы хозяйка

Спектакль Медной горы хозяйка

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль о таинствах и чудесах Уральских гор на сцене Детского музыкального театра юного актера

Какая она, Медной горы Хозяйка? Добрая или злая? На века определена она хранительницей богатств Уральских гор. В этом спектакле зрители смогут погрузиться в мир легенд и мифов, где Хозяйка помогает хорошим людям, а злых и жадных сурово наказывает.

Загадочная красота камня

Главный герой, Данила-мастер, сталкивается с непростой задачей – он пытается создать каменную чашу, но никак не может передать всю красоту камня. Легенды гласят, что в подземных садах Хозяйки Медной горы растёт Цветок Каменный, чья красота невиданная. Многие мечтали увидеть этот цветок, но стоит помнить: тому, кто взглянет на него, белый свет не мил станет. Он окажется в руках Хозяйки и больше не вернётся на землю.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучат русские народные песни, которые погружают зрителей в атмосферу народного творчества. Особое внимание уделено арии из оперы М. Мусоргского «Хованщина», что добавляет глубину и эмоциональную составляющую к происходящему на сцене.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое сочетает в себе магию русского фольклора и великолепие театрального искусства!

Режиссер
Людмила Иванова
В ролях
Ольга Заборцева
Елизавета Волконская
Елена Костина
Владимир Стуканов
Ян Крайницкий

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Почему я?
18+
Моноспектакль
Почему я?
29 июля в 19:00 МДМ
от 6000 ₽
Дыры
18+
Комедия
Дыры
10 сентября в 20:00 Практика
от 1500 ₽
Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
16 сентября в 19:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше