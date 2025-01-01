Спектакль Медной горы хозяйка

Спектакль о таинствах и чудесах Уральских гор на сцене Детского музыкального театра юного актера

Какая она, Медной горы Хозяйка? Добрая или злая? На века определена она хранительницей богатств Уральских гор. В этом спектакле зрители смогут погрузиться в мир легенд и мифов, где Хозяйка помогает хорошим людям, а злых и жадных сурово наказывает.

Загадочная красота камня

Главный герой, Данила-мастер, сталкивается с непростой задачей – он пытается создать каменную чашу, но никак не может передать всю красоту камня. Легенды гласят, что в подземных садах Хозяйки Медной горы растёт Цветок Каменный, чья красота невиданная. Многие мечтали увидеть этот цветок, но стоит помнить: тому, кто взглянет на него, белый свет не мил станет. Он окажется в руках Хозяйки и больше не вернётся на землю.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучат русские народные песни, которые погружают зрителей в атмосферу народного творчества. Особое внимание уделено арии из оперы М. Мусоргского «Хованщина», что добавляет глубину и эмоциональную составляющую к происходящему на сцене.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое сочетает в себе магию русского фольклора и великолепие театрального искусства!