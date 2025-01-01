Спектакль Медиум

Меню
Медиум
Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Илья Ильин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Опера «Медиум» Джан Карло Менотти в Белоколонном зале княгини Шаховской

Приглашаем вас на уникальную оперу Джан Карло Менотти «Медиум», которая состоится в Белоколонном зале княгини Шаховской. Это произведение, наполненное человеческими страстями и тайнами, исполнится на русском языке.

О спектакле

«Медиум» — опера в двух действиях, либретто которой написал сам Джан Карло Менотти. Премьера спектакля состоялась 22 февраля 2023 года, а его продолжительность составляет 1 час без антракта.

Команда постановки

  • Художественный руководитель: народный артист России Дмитрий Бертман
  • Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры России, лауреат Премии Москвы Илья Ильин
  • Дирижер-постановщик: лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов
  • Художник-постановщик: заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов
  • Художник по костюмам: Ника Велегжанинова
  • Художник по свету: Денис Енюков

Темы и идеи

Режиссер Илья Ильин подчеркивает, что у Менотти особое отношение к мистическому: «Он разглядывает мистическое начало в человеке как поиск божественного внутри себя». В «Медиуме» переплетаются человеческие страсти, предательства и расплата за преступления. Эти чувства вплетены в музыкальную ткань партитуры, создавая атмосферу напряженности и драмы.

Менотти создал свою оперу в эпоху исторических разломов и гигантских миграций. Именно в трудные времена люди ищут ответы на вопросы, которые не могут получить в жизни, и обращаются к медиумам. Это делает спектакль особенно актуальным.

Интрига и развязка

Вместе с командой создателей, Илья Ильин создал настоящий детектив с необычной развязкой. В спектакле будет несколько финалов, что добавляет элемент неожиданности и интриги.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую оперу в исполнении талантливых артистов и погрузиться в мир человеческих страстей и мистических переживаний. Ждем вас на спектакле «Медиум»!

Расписание

12 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
13 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00

Фотографии

Медиум Медиум Медиум

