Спектакль Медиум

Приглашаем вас на уникальную оперу Джан Карло Менотти «Медиум», которая состоится в Белоколонном зале княгини Шаховской. Это произведение, наполненное человеческими страстями и тайнами, исполнится на русском языке.
«Медиум» — опера в двух действиях, либретто которой написал сам Джан Карло Менотти. Премьера спектакля состоялась 22 февраля 2023 года, а его продолжительность составляет 1 час без антракта.
Режиссер Илья Ильин подчеркивает, что у Менотти особое отношение к мистическому: «Он разглядывает мистическое начало в человеке как поиск божественного внутри себя». В «Медиуме» переплетаются человеческие страсти, предательства и расплата за преступления. Эти чувства вплетены в музыкальную ткань партитуры, создавая атмосферу напряженности и драмы.
Менотти создал свою оперу в эпоху исторических разломов и гигантских миграций. Именно в трудные времена люди ищут ответы на вопросы, которые не могут получить в жизни, и обращаются к медиумам. Это делает спектакль особенно актуальным.
Вместе с командой создателей, Илья Ильин создал настоящий детектив с необычной развязкой. В спектакле будет несколько финалов, что добавляет элемент неожиданности и интриги.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую оперу в исполнении талантливых артистов и погрузиться в мир человеческих страстей и мистических переживаний. Ждем вас на спектакле «Медиум»!