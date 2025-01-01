Премьера балета «Медитация» в Александринском театре

II Фестиваль искусств имени Ф.И. Шаляпина «Дар» с гордостью представляет на сцене Александринского театра премьеру театрального проекта – балета «Медитация». Этот уникальный спектакль создан под руководством авторов идеи и продюсера Виталия Гладышева, креативного продюсера и режиссера Анны Верде, а также композитора Ильи Дягеля.

Сюжет и тематика спектакля

«Медитация» – это спектакль-путешествие, в котором каждая из десяти музыкальных новелл открывает новый этап внутреннего пути человека. Спектакль касается универсальной темы поиска гармонии и свободы, проведя зрителя от внешнего шума к внутренней тишине, от привычного восприятия к трансформации.

Музыкальное сопровождение

Особое внимание в проекте уделено музыке. Более 50 перкуссионных и ударных инструментов формируют уникальную звуковую среду. Их вибрации становятся сердцем спектакля, а ритмическое многообразие – эмоциональным проводником. Музыкальное дыхание создает завораживающее движение, которые артистам балета удается преобразовать в художественное откровение.

Основная идея и участники

Основной посыл «Медитации» заключается в том, что истинная свобода достигается через осознание и принятие всех сторон жизни. Каждый человек уникален, и гармонию можно обрести через благодарность и проживание настоящего момента. Спектакль подразумевает постепенное снятие масок и обнажение истинной сущности.

В работе участвуют выдающиеся артисты балета. Среди них – премьер Театра балета Бориса Эйфмана, заслуженный артист России Олег Габышев; ведущие солисты балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко: Артур Мкртчян и Ольга Сизых; а также лауреат международного конкурса Евгений Поклитарь и ведущие артисты: Азамат Ишкин, Михаил Киршин, Юлия Перепелица, Аделия Галимова, Елизавета Шэйх и другие.

Фестиваль искусств имени Ф.И. Шаляпина

II Фестиваль искусств имени Ф.И. Шаляпина «Дар» проходит в Санкт-Петербурге с 18 ноября по 3 декабря 2025 года. Фестиваль организован Фондом возрождения Санкт-Петербурга совместно с Музыкальным театром имени Ф.И. Шаляпина при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.