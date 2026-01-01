Приглашение на Medio Modo Quiz в Hidden Bar

В Hidden Bar состоится первый Medio Modo Quiz — захватывающее командное соревнование для всех любителей интеллектуальных игр! Формат прост: команды из 4-5 человек собираются за столами, чтобы проверить свои знания на разные темы, от старого кино до эфиопского вина и старославянских глаголов.

Веселое и увлекательное соревнование

Это идеальная возможность испытать свою эрудицию и посоревноваться с другими. Ваши познания в классических фильмах, оригинальных сортах вин или в старославянской грамматике могут стать решающими в этой непростой битве умов!

Чемпионат с призами

Каждое участие обещает увлекательные моменты, а также отличные призы для победителей. Не упустите шанс развлечься и прокачать свои знания в компании единомышленников!

Приходите на первый Medio Modo Quiz и погрузитесь в атмосферу интеллектуального веселья!