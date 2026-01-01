Научно-популярный фестиваль Лектория Medio Modo в Санкт-Петербурге

Лекторий Medio Modo приглашает вас на свой главный научно-популярный фестиваль! В этом мероприятии примут участие выдающиеся лекторы, каждый из которых откроет перед вами удивительные детали разных научных дисциплин.

Выступления лекторов

На фестивале выступят: антрополог Станислав Дробышевский, автор исторического подкаста Кирилл «Домнин» Буренок и врач Алексей Водовозов.

Станислав Дробышевский: «Ухо жаброй не испортишь»

Станислав Дробышевский расскажет об эволюционных перипетиях нашей анатомии. Вы узнаете, как некоторые части нашего тела, которые кажутся естественными, когда-то были смелыми инновациями. Эти изменения произошли благодаря миллионам лет эволюции и были необходимы для выживания наших предков. Дробышевский объяснит, каким образом элементы, которые мы унаследовали от одноклеточных существ, рыб и млекопитающих, сформировали наше тело.

Кирилл «Домнин» Буренок: «Историю пишут все подряд»

Кирилл «Домнин» Буренок обсудит, как на протяжении веков историю писали победители. Он обратит внимание на то, что официальные летописи часто искажают события, и подводят аудиторию к критическому взгляду на исторические источники. Буренок объяснит, как современные ученые восстанавливают факты, и каким образом популярные мифы о прошлом могут ввести в заблуждение.

Алексей Водовозов: «Яблочный уксус: шарлатаны против рака»

Алексей Водовозов, онколог и эксперт в области медицины, разберет, как страх перед онкологическими заболеваниями служит основой для множества коммерческих афер. Он подробно расскажет о недобросовестных методах и продуктах, которые обещают исцеление, но на деле вводят в заблуждение пациентов и их близких. Посетите лекцию, чтобы узнать, как защитить себя от подобных обманов.

О лекторах

Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru.

— антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Кирилл «Домнин» Буренок — выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Известен своей феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.

— выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Известен своей феноменальной памятью и уникальным чувством юмора. Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и член Комиссии РАН по популяризации науки.

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