Лекторий Medio Modo приглашает вас на свой главный научно-популярный фестиваль! В этом мероприятии примут участие выдающиеся лекторы, каждый из которых откроет перед вами удивительные детали разных научных дисциплин.
На фестивале выступят: антрополог Станислав Дробышевский, автор исторического подкаста Кирилл «Домнин» Буренок и врач Алексей Водовозов.
Станислав Дробышевский расскажет об эволюционных перипетиях нашей анатомии. Вы узнаете, как некоторые части нашего тела, которые кажутся естественными, когда-то были смелыми инновациями. Эти изменения произошли благодаря миллионам лет эволюции и были необходимы для выживания наших предков. Дробышевский объяснит, каким образом элементы, которые мы унаследовали от одноклеточных существ, рыб и млекопитающих, сформировали наше тело.
Кирилл «Домнин» Буренок обсудит, как на протяжении веков историю писали победители. Он обратит внимание на то, что официальные летописи часто искажают события, и подводят аудиторию к критическому взгляду на исторические источники. Буренок объяснит, как современные ученые восстанавливают факты, и каким образом популярные мифы о прошлом могут ввести в заблуждение.
Алексей Водовозов, онколог и эксперт в области медицины, разберет, как страх перед онкологическими заболеваниями служит основой для множества коммерческих афер. Он подробно расскажет о недобросовестных методах и продуктах, которые обещают исцеление, но на деле вводят в заблуждение пациентов и их близких. Посетите лекцию, чтобы узнать, как защитить себя от подобных обманов.
Не упустите возможность узнать множество интересного и полезного от мастеров своего дела в области науки и медицины!