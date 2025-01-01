Третий ежегодный Medio Modo Fest: наука для всех!

Приглашаем вас на третий ежегодный Medio Modo Fest! Это крупнейший научно-популярный фестиваль, который подводит итоги уходящего года и собирает лучших лекторов в одной программе.

В этом году на фестивале выступят трое известных специалистов:

Алексей Семихатов — физик

— физик Станислав Дробышевский — антрополог

— антрополог Алексей Решетун — судмедэксперт

Билеты на онлайн-трансляцию уже доступны!

Темы лекций

Алексей Семихатов — «Здравый смысл»

Устройство Вселенной бросает вызов нашему «здравому смыслу». Как понять структуру атома и Вселенной, если наши представления основаны на повседневном опыте? Лектор поможет разобраться, какие ориентиры помогут избежать путаницы в условиях полной потери наглядности.

Станислав Дробышевский — «Европеоидная раса»

Что такое европеоидная раса? Когда и где она возникла? Каковы её черты и правомерно ли называть её «белой расой»? Лекция охватит историю термина «кавказоиды» и расскажет о классификации различных рас, соприкасающихся с европеоидами.

Алексей Решетун — «Сохраняем на века»

На протяжении истории человечество стремилось сохранить тела покойников различными способами. Лектор расскажет о методах сохранения, которые использовались от древности до наших дней, и о том, как некоторым из них придают магические свойства.

О лекторах

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ им. Ломоносова. Научный редактор портала antropogenez.ру и один из популярных популяризаторов науки в России.

Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России. Член Российского союза писателей.

Дополнительная информация

Контакт организатора: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 12+