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Medio Modo Fest №3
Киноафиша Medio Modo Fest №3

Medio Modo Fest №3

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Третий ежегодный Medio Modo Fest в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уже третий ежегодный Medio Modo Fest в Санкт-Петербурге! Этот фестиваль стал самым крупным научно-популярным событием года и подведет итоги прошедшего времени. В этом году вас ждут выступления троих выдающихся лекторов.

Выступающие лекторы

  • Алексей Семихатов — физик, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Ведущий программы «Вопрос Науки» и лауреат Национальной премии «Книга Года 2023» за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».
  • Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором портала antropogenez.ru и одним из самых известных популяризаторов науки в России.
  • Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России. Является членом Российского союза писателей.

Информация для зрителей

Контакт организатора: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность узнать больше о науке от лучших экспертов в своей области! Ждем вас на Medio Modo Fest!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
18:00 от 2500 ₽

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