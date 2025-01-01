Третий ежегодный Medio Modo Fest в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уже третий ежегодный Medio Modo Fest в Санкт-Петербурге! Этот фестиваль стал самым крупным научно-популярным событием года и подведет итоги прошедшего времени. В этом году вас ждут выступления троих выдающихся лекторов.

Выступающие лекторы

Алексей Семихатов — физик, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Ведущий программы «Вопрос Науки» и лауреат Национальной премии «Книга Года 2023» за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

— физик, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Ведущий программы «Вопрос Науки» и лауреат Национальной премии «Книга Года 2023» за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором портала antropogenez.ru и одним из самых известных популяризаторов науки в России.

— антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором портала antropogenez.ru и одним из самых известных популяризаторов науки в России. Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России. Является членом Российского союза писателей.

Информация для зрителей

Контакт организатора: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность узнать больше о науке от лучших экспертов в своей области! Ждем вас на Medio Modo Fest!