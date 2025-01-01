Меню
media.tribe. «тонкие материи»
media.tribe. «тонкие материи»

media.tribe. «тонкие материи»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Выставка «Тонкие материи» в Арт-пространстве «Цистерна х Т-Банк»

Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» приглашает вас на выставку «Тонкие материи», которая станет первым персональным проектом коллектива media.tribe в Санкт-Петербурге. Выставка открыта для посещения с вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной.

media.tribe — это объединение авторов, состоящее из art+tech продюсера Алисы Давыдовой, AV-художника Саши Медведева и медиахудожника Саши Коджо. Их работа охватывает множество стран: Испанию, Францию, Турцию, США, Венгрию и Германию. В этой выставке они сосредоточились на создании сенсорных переживаний с помощью минималистичных форм.

Концепция выставки

«Тонкие материи» — это экспериментальный взгляд на творческий процесс, основанный на ощущениях, которые невозможно выдумать, но можно лишь найти. Основная идея выставки заключается в существовании общего пространства, сформированного культурным и информационным полем. Это пространство доступно каждому, независимо от языка, опыта или культурной принадлежности. Здесь чувства, состояния и переживания становятся основной материей.

Архитектура выставки представляет собой систему параллельных пространств, где каждая инсталляция физически разделена на две части. Перемещаясь между ними, зрители столкнутся с множеством перспектив и различных углов восприятия. Через физическую организацию пространства художники стремятся передать телесное переживание чувственного поля и его соотношение с материальным миром.

Уникальные инсталляции

Выставка включает три масштабные работы:

  • Subspaces: кинетическая лазерная скульптура от Саши Коджо
  • REFRACTIONS.4: аудиовизуальная инсталляция от media.tribe
  • MIMIC_inversed: еще одна аудиовизуальная инсталляция от media.tribe

Subspaces — Кинетическая лазерная скульптура

Работа «Subspaces» создает хрупкие кристаллические структуры в воздухе с помощью лазерного света. Лучи формируют текучую архитектуру, которая взаимодействует с окружающим пространством, позволяя залу стать частью композиции. Взаимодействие света, движения и звука создает ощущение плотности и материальности, несмотря на нематериальную природу инсталляции.

REFRACTIONS.4 — Аудиовизуальная инсталляция

В «REFRACTIONS.4» источник света скрыт, и зритель видит лишь его преломления внутри полупрозрачных листов поликарбоната. Пространство наполнено отблесками, тенями и отражениями, которые разворачиваются на двух уровнях. Инсталляция требует движения и смены ракурсов, позволяя зрителям осознать фрагментарный характер восприятия.

MIMIC_inversed — Аудиовизуальная инсталляция

Работа «MIMIC» создана на принципе симметрии и разделена на две идентичные части. Одна из них доступна зрителю, другая — нет. Это пространство функционирует как визуальный портал, отражая форму окружающей среды и создавая эффект перемещения между двумя мирами.

Не упустите возможность погрузиться в необычный мир «Тонких материй», где каждый сможет ощутить различие между тем, что видно, и тем, что действительно ощущается!

Фотографии

media.tribe. «тонкие материи»

