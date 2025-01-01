Mедиашторм тур 25: OTTA-orchestra

Группа OTTA представляет юбилейный альбом и новый тур

Группа OTTA с гордостью анонсирует свой пятый юбилейный альбом «МедиаШторм» и отправляется в новый тур, который начнется в 2025 году. Инструментальная группа OTTA — это уникальное явление на российской музыкальной сцене, не имеющее аналогов.

Музыкальный стиль и эксперименты

Сочетая в своем звучании мощь симфонической музыки, игривость попа и глубину инди-рока, OTTA создает неповторимую атмосферу, которая захватывает сердца слушателей по всему миру. В их музыке переплетаются новые и классические жанры, образуя уникальную смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка.

Отличительной чертой группы является невероятная оригинальность. Каждая композиция наполнена энергией рока, нежностью симфонического звучания и легкостью поп-музыки, что создает неповторимое звучание в стиле WORLD MUSIC. Это притягивает слушателя и заставляет двигаться в такт.

Творческий путь

С момента своего основания группа OTTA прошла яркий путь, завоевав признание как в России, так и за рубежом. Их концерты — это настоящие шоу, полные энергии, драматизма и красоты. Группа гастролировала в таких странах, как Китай и Италия, а также по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Уникальные музыкальные аранжировки

Ли Отта, создатель группы, не боится экспериментировать и создает уникальные музыкальные аранжировки, которые делают каждую композицию особенной. Вирусный хит «Royal Safari» стал настоящим прорывом, собрав более 50 миллионов просмотров на YouTube и став популярным трендом в TikTok.

Инструменты и шоу

В составе OTTA — яркие и талантливые музыканты, играющие на различных инструментах: скрипках, клавишных, барабанах, гитаре, аккордеоне, белорусских цимбалах и индийском ситаре. Каждое выступление группы превращается в музыкальный спектакль, где инструменты выступают в роли главных героев.

OTTA SHOW — это не просто концерт, это настоящее путешествие в мир инструментальной музыки, которое подарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.