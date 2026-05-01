Выставка «До часа, до века»: размышления о смерти и жизни

С 1 по 31 мая в Доме Радио пройдет выставка «До часа, до века», в которой участвуют известные художники: Анна Волкова, Валентин Фуфаев, Семён Галинова, Надежда Ригова и дуэт «Или и Павлов». Кураторы проекта, Ира Френкель и Кристина Галько, предлагают зрителям взглянуть на тему смерти с двух перспектив. Одна из них — это постоянное присутствие смерти в нашей жизни, культуре и медиа. Вторая — радикальный опыт, к которому невозможно подготовиться.

Выставка состоит из серии фрагментов, где сосуществование смерти неразрывно связано с невозможностью её пережить. Устремление к вечности противоречит неизбежному прерыванию жизни. Через актуальное искусство выставка создает пространство для обсуждения этих сложных вопросов, провоцируя зрителей на глубокие размышления о хрупкости жизни.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проект и внести свои мысли в разговор о важнейших аспектах человеческого существования на медиации.