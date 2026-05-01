Музыкальная гостиная в мире Сергея Курёхина

Выставка, посвященная Сергею Курёхину и феномену «Поп-механики», организована в формате музыкальной гостиной. В центре экспозиции — музыкальное наследие Курёхина, представляемое в самых различных формах.

В двух залах выставки посетители смогут не только увидеть выставочный контент, но и погрузиться в звуковую инсталляцию. Она знакомит зрителей с разнообразными сочинениями композитора и создает уникальную атмосферу, позволяя представить внутренний космос Курёхина.

Музыка, архивные материалы и артефакты, собранные в одном пространстве, становятся частями единой машины, представляющей историю «Поп-механики». Эта выставка — отличный способ узнать больше о вкладе Курёхина в современное искусство и его многогранном таланте.

Медиатором события выступит Екатерина Пяскорская, которая поможет посетителям глубже разобраться в контексте и значении представленных работ.