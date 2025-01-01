«Медея» по Еврипиду

Режиссёр Василиос Самуркас, родом из Греции, окончил актёрский факультет театрального училища при Национальном Театре Греции и затем продолжил обучение на режиссёрском факультете ГИТИСа. В 2023 году он поставил спектакль «Медея» в рамках своей режиссёрской работы.

Тема спектакля

Спектакль основан на трагедии Еврипида «Медея», написанной в 431 году до н. э. Это одна из самых сильных трагедий, повествующая о предательстве, мести и моральной дилемме. В центре произведения — Медея, волшебница, которая, предав своих близких ради любви к Ясону, становится жертвой его предательства. Медея убивает своих детей, чтобы отомстить ему за измену.

Актуальность темы

Режиссёр Василиос Самуркас подчеркивает, что «Медея» остаётся актуальной и сегодня, потому что вопросы о мести, прощении и человеческой бездне остаются неизменными. Спектакль исследует, насколько трудно простить и насколько легко отомстить. Василиос сам отмечает: «Наша «ΜЕДΕΙΑ» — спектакль про предательство. Возможно ли простить его и не предаться мести?»

Первая постановка в Театре Ермоловой

Это первая постановка древнегреческой трагедии в Театре Ермоловой, которая объединила древнюю поэзию Еврипида и русский актёрский стиль. Работая с русскими актёрами, Самуркас поставил амбициозную задачу — раскрыть трагедию о Медея с учётом современной актуальности темы и глубины человеческих переживаний.