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Медея
Билеты от 300₽
Киноафиша Медея

Спектакль Медея

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

«Медея» по Еврипиду

Режиссёр Василиос Самуркас, родом из Греции, окончил актёрский факультет театрального училища при Национальном Театре Греции и затем продолжил обучение на режиссёрском факультете ГИТИСа. В 2023 году он поставил спектакль «Медея» в рамках своей режиссёрской работы.

Тема спектакля
Спектакль основан на трагедии Еврипида «Медея», написанной в 431 году до н. э. Это одна из самых сильных трагедий, повествующая о предательстве, мести и моральной дилемме. В центре произведения — Медея, волшебница, которая, предав своих близких ради любви к Ясону, становится жертвой его предательства. Медея убивает своих детей, чтобы отомстить ему за измену.

Актуальность темы
Режиссёр Василиос Самуркас подчеркивает, что «Медея» остаётся актуальной и сегодня, потому что вопросы о мести, прощении и человеческой бездне остаются неизменными. Спектакль исследует, насколько трудно простить и насколько легко отомстить. Василиос сам отмечает: «Наша «ΜЕДΕΙΑ» — спектакль про предательство. Возможно ли простить его и не предаться мести?»

Первая постановка в Театре Ермоловой
Это первая постановка древнегреческой трагедии в Театре Ермоловой, которая объединила древнюю поэзию Еврипида и русский актёрский стиль. Работая с русскими актёрами, Самуркас поставил амбициозную задачу — раскрыть трагедию о Медея с учётом современной актуальности темы и глубины человеческих переживаний.

Режиссер
Василиос Самуркас
В ролях
Анастасия Альмухаметова
Полина Зиновьева
Наталья Горбас
Виктор Ворзонин
Антон Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽

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