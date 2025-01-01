Турецкий спектакль «Медея. Материал» в Санкт-Петербурге

На сцене Санкт-Петербурга зрители смогут увидеть уникальный спектакль «Медея. Материал», который представляет Национальный театр Турции из Анкары. Это поэтическое полотно, в котором мифология и история переплетаются с воспоминаниями и мечтами.

О Хайнере Мюллере

Хайнер Мюллер — выдающийся драматург и режиссёр, известный своим сотрудничеством с такими мастерами сцены, как Бертольд Брехт и Роберт Уилсон. Он является одной из ключевых фигур постмодернистского авангардного театра как в Германии, так и на международной арене.

Премьера на турецком языке

Спектакль «Медея-Материал», написанный в 1982 году, впервые будет представлен на турецком языке. Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству между Государственным театром Анкары и Стамбулом, что подчеркивает культурное единство и обмен между странами.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать глубокую интерпретацию классической истории о Медее, обогащенную современными контекстами и новыми художественными решениями. Элементы мифологии и личные переживания персонажей создают уникальное театральное переживание.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет традиции и инновации в театральном искусстве!