Спектакль Мечты с поправкою на жизнь

Мечты с поправкою на жизнь
Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Мечты с поправкой на жизнь» — пластический спектакль о любви и реальности

В центре внимания спектакля «Мечты с поправкой на жизнь» — жизнь в небольшом балканском селе. Главный герой, полный амбиций и мечтаний, влюбляется в прелестную красавицу, но судьба распоряжается иначе: он выбирает жену не по любви, а по другим обстоятельствам.

Эта задорная комедия поднимает важные вопросы о выборе и любви. От работы всегда отвлекают амурные дела, а местные мужчины постоянно попадают под чары красивых девушек, которые предпочитают себе посимпатичнее женихов. Как и в реальной жизни: порой мы любим одних, а женимся на других.

Музыкально-поэтическая программа

Перед началом спектакля зрителей ждет уникальная музыкально-поэтическая программа «Мелодии и рифмы», которую представит Павел Томилов. Это талантливый скрипач и поэт, удостоенный множества наград на всероссийских и международных конкурсах. Его выступление обещает стать ярким началом театрального вечера.

Музыка для спектакля написана знаменитым композитором Гораном Бреговичем, что добавляет колорита и эмоциональной глубины.

Приглашаем вас стать свидетелями этой трогательной и жизненной истории, полноправной участницей которой становится сама публика.

Март
15 марта воскресенье
16:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Мечты с поправкою на жизнь Мечты с поправкою на жизнь Мечты с поправкою на жизнь Мечты с поправкою на жизнь

