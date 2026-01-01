Спектакль Мечты с поправкою на жизнь

«Мечты с поправкой на жизнь» — пластический спектакль о любви и реальности

В центре внимания спектакля «Мечты с поправкой на жизнь» — жизнь в небольшом балканском селе. Главный герой, полный амбиций и мечтаний, влюбляется в прелестную красавицу, но судьба распоряжается иначе: он выбирает жену не по любви, а по другим обстоятельствам.

Эта задорная комедия поднимает важные вопросы о выборе и любви. От работы всегда отвлекают амурные дела, а местные мужчины постоянно попадают под чары красивых девушек, которые предпочитают себе посимпатичнее женихов. Как и в реальной жизни: порой мы любим одних, а женимся на других.

Музыкально-поэтическая программа

Перед началом спектакля зрителей ждет уникальная музыкально-поэтическая программа «Мелодии и рифмы», которую представит Павел Томилов. Это талантливый скрипач и поэт, удостоенный множества наград на всероссийских и международных конкурсах. Его выступление обещает стать ярким началом театрального вечера.

Музыка для спектакля написана знаменитым композитором Гораном Бреговичем, что добавляет колорита и эмоциональной глубины.

Приглашаем вас стать свидетелями этой трогательной и жизненной истории, полноправной участницей которой становится сама публика.