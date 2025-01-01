Меню
Мечты о хрупком мире
Билеты от 500₽
Киноафиша Мечты о хрупком мире

Спектакль Мечты о хрупком мире

12+
Режиссер Марат Шахманов
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Притча о любви и ненависти, войне и мире

Приглашаем вас на уникальную театральную притчу о любви и ненависти, войне и мире – спектакль «Мечты о хрупком мире». Этот трогательный сюжет рассказывает о двух сестрах, Виктории и Ангелине, которые мечтают о счастье и любви, создавая свои идеальные образы в воображении.

Сюжет

Виктория представляет себя звездой театра, исполняющей заветную роль на сцене. Ангелина же видит себя под парусом, в объятиях любимого человека, направляясь к необитаемому острову. Однако в какой-то момент игра становится явью, и героини встречаются с реалиями, которые далеки от идеала.

Актерский состав

В роли Виктории зрителей порадует Екатерина Серебрякова, а образ Ангелины воплотит Арина Манаенкова. Также в спектакле принимают участие актеры: Марина Магера (Надежда), Антон Горобец и Сергей Воробьев.

Творческий коллектив

Автор пьесы и режиссер спектакля – Марат Шахманов. Музыкальное сопровождение представления включает произведения Каччини и Шуберта, что добавляет особую атмосферу в повествование.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир мечтаний и столкновений, ставший актуальным для каждого из нас.

Октябрь
7 октября вторник
19:30
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

