Спектакль Мечты Фемиды

Мечты Фемиды
Билеты от 1000₽
18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

Театр на Трубной представляет: спектакль о судьбах и мечтах

В Театре на Трубной пройдет уникальный спектакль, состоящий из двух новелл, которые соединяют в себе темы человеческих судеб, страстей и сомнений. Этот захватывающий театральный проект привлечет внимание зрителей, которые ценят неожиданные повороты сюжета и эмоциональную глубину.

Первая новелла: встреча с неожиданным

В первой части истории зрители познакомятся с Глебом — богатым циником и медиамагнатом, который живет по принципу, что всё в жизни можно купить. В его машине оказывается восемнадцатилетняя девушка Катя, впервые решившаяся на продажу своих услуг. Их разговор, начавшийся с обсуждения стоимости, быстро перерастает в глубокий диалог, который меняет жизни обоих героев. В ходе общения они понимают, что внешность и обстоятельства могут обмануть.

Вторая новелла: контроль и утрата

Во второй новелле зрители увидят Галину Михайловну Ёжикову, судью и маму Кати, которая привыкла контролировать свою жизнь и судьбы других людей. Но в одну из ночей всё изменится, и она окажется в ситуации, где ее судьба и судьба дочери будут зависеть от чужого выбора. Эта часть спектакля поднимает вопросы о власти, ответственности и роли случая в нашей жизни.

Спектакль, изменяющий взгляды

Этот спектакль — для тех, кто ищет неординарные истории и не боится сложных тем. Режиссура Дмитрия Версты и Михаила Барщевского обещает яркую интерпретацию пьесы, написанной Михаилом Барщевским. На сцене зрители увидят народную артистку России Ларису Долину, заслуженную артистку России Евдокию Германову, а также Наталью Бочкареву, Николая Германа, Марию Филиппович, Елену Май и Марину Минаеву.

Приходите в Театр на Трубной, чтобы увидеть этот захватывающий спектакль о человеческих судьбах и надеяться на лучшее!

Режиссер
Михаил Барщевский
В ролях
Лариса Долина
Евдокия Германова
Наталья Бочкарева
Николай Герман

Май
Июнь
30 мая суббота
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
21 июня воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1000 ₽

