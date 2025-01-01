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Мечтатель, или Почему я?
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мечтатель, или Почему я?

Спектакль Мечтатель, или Почему я?

Моноспектакль о великом путешествии в условиях непокидания комнаты
Постановка
Практика 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль, роли в котором играют зрители

Воспоминания о детстве

Проведите вечер в компании Мечтателя — и вы перенесетесь в детство, вспомнив самые заветные мечты. Как только вы переступите порог небольшой однокомнатной квартиры, атмосфера сразу заставит вас почувствовать себя как дома.

Путешествие на Северный полюс

Отсюда вы отправитесь в невероятное путешествие на Северный полюс, вспомните любимые игры из своего детства, научитесь ловить бабочек и, возможно, сниметесь в кино! Зрители выходят на сцену и становятся активными участниками истории Мечтателя, дополняя ее своими искренними эмоциями. Это взаимодействие делает каждый показ спектакля неповторимым.

Путешествие за Мечтой

Спектакль Театра Вкуса «Мечтатель, или почему я?» — это не просто развлечение, а глубокое путешествие за Мечтой. Автор напоминает, что мечта пробуждает фантазию, открывает глаза на мир и является первым шагом к успеху.

Спектакль рекомендован к просмотру всем взрослым и их детям от 10-ти лет.

Режиссер
Юрий Макеев
В ролях
Юрий Макеев
Михаил Ибрагимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мечтатель, или Почему я? Мечтатель, или Почему я?

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