Спектакль Мечтатель, или Почему я?

Спектакль, роли в котором играют зрители

Воспоминания о детстве

Проведите вечер в компании Мечтателя — и вы перенесетесь в детство, вспомнив самые заветные мечты. Как только вы переступите порог небольшой однокомнатной квартиры, атмосфера сразу заставит вас почувствовать себя как дома.

Путешествие на Северный полюс

Отсюда вы отправитесь в невероятное путешествие на Северный полюс, вспомните любимые игры из своего детства, научитесь ловить бабочек и, возможно, сниметесь в кино! Зрители выходят на сцену и становятся активными участниками истории Мечтателя, дополняя ее своими искренними эмоциями. Это взаимодействие делает каждый показ спектакля неповторимым.

Путешествие за Мечтой

Спектакль Театра Вкуса «Мечтатель, или почему я?» — это не просто развлечение, а глубокое путешествие за Мечтой. Автор напоминает, что мечта пробуждает фантазию, открывает глаза на мир и является первым шагом к успеху.

Спектакль рекомендован к просмотру всем взрослым и их детям от 10-ти лет.